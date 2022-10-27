***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.000.000 -8.149 12.991.851 12.991.851Transferler-8.149 8.149 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.120.266 -1.120.266 -1.120.266Dönem Karı (Zararı)-1.120.266 -1.120.266 -1.120.266Dönem Sonu Bakiyeler13.000.000 -8.149 -1.120.266 11.871.585 11.871.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.610.656Dönem Karı (Zararı)-1.120.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-667.136Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-681.679Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.487.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.572.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)50.963Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)53.542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.275.287Alınan Faiz681.679Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -17.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-134.486Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -134.486FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.745.142NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.745.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.000.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.254.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.254.858 13.000.000Diğer Alacaklar2.572.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.572.600Peşin Ödenmiş Giderler7 52.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 17.048Diğer Dönen Varlıklar9 2.906ARA TOPLAM11.899.558 13.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.899.558 13.000.000DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 122.887TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.887TOPLAM VARLIKLAR12.022.445 13.000.000KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar43.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 17.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 25.790Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 50.963Diğer Borçlar8.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 8.149Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 53.542ARA TOPLAM147.916 8.149TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.916 8.149UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 2.944TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.944TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.860 8.149ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.871.585 12.991.851Ödenmiş Sermaye13 13.000.000 13.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -8.149Net Dönem Karı veya Zararı13 -1.120.266 -8.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.871.585 12.991.851TOPLAM KAYNAKLAR12.022.445 13.000.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -2.498.639 -939.792Pazarlama Giderleri14 -150.229 -134.198Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.561.758 595.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.434 -1.165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.090.544 -480.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.090.544 -480.021Finansman Giderleri16 -26.778 -25.769SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.117.322 -505.790Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.944 -1.494Dönem Vergi (Gideri) Geliri8 -2.944 -1.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.120.266 -507.284DÖNEM KARI (ZARARI)-1.120.266 -507.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.120.266 -507.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) -0,08620000 -0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.120.266 -507.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.120.266 -507.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074717BIST