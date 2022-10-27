***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 17:51
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.000.000 -8.149 12.991.851 12.991.851
Transferler
-8.149 8.149 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.120.266 -1.120.266 -1.120.266
Dönem Karı (Zararı)
-1.120.266 -1.120.266 -1.120.266
Dönem Sonu Bakiyeler
13.000.000 -8.149 -1.120.266 11.871.585 11.871.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.610.656
Dönem Karı (Zararı)
-1.120.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-667.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-681.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 2.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.487.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.572.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
50.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-55.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.275.287
Alınan Faiz
681.679
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -17.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -134.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.745.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.745.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.000.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.254.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.254.858 13.000.000
Diğer Alacaklar
2.572.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.572.600
Peşin Ödenmiş Giderler
7 52.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 17.048
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.906
ARA TOPLAM
11.899.558 13.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.899.558 13.000.000
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 122.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.887
TOPLAM VARLIKLAR
12.022.445 13.000.000
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
43.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 17.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 25.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 50.963
Diğer Borçlar
8.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 53.542
ARA TOPLAM
147.916 8.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.916 8.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 2.944
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.860 8.149
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.871.585 12.991.851
Ödenmiş Sermaye
13 13.000.000 13.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -8.149
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.120.266 -8.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.871.585 12.991.851
TOPLAM KAYNAKLAR
12.022.445 13.000.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.498.639 -939.792
Pazarlama Giderleri
14 -150.229 -134.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.561.758 595.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.434 -1.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.090.544 -480.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.090.544 -480.021
Finansman Giderleri
16 -26.778 -25.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.117.322 -505.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.944 -1.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -2.944 -1.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.120.266 -507.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.120.266 -507.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.120.266 -507.284
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) -0,08620000 -0,03900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.120.266 -507.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.120.266 -507.284
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074717
BIST