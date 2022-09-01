***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 16:39
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuza ait esas sözleşme ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059369
BIST
16:393.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,15
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:3918,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:3918,2071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0898
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:39992,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,90
|Açılış
|: 992,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:37
|CLEBI
|397,10
|110.977.306
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.408.820
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.711.361
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|25.535.592
|% 9,98
|
|DURDO
|35,28
|29.057.094
|% 9,98
|
|MTRKS
|52,80
|2.397.965
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,10
|17.902.036
|% -9,52
|
|ESCAR
|39,88
|71.693.998
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.895.005
|% -6,27
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|THYAO
|72,20
|5.140.111.980
|% -1,23
|
|PETKM
|14,06
|4.700.040.816
|% -2,50
|
|GARAN
|23,42
|4.612.960.620
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,05
|2.468.733.923
|% 1,00
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,26
|3.879.917.389
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,77
|2.865.971.200
|% 6,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1993
|18,2086
|% 0,13
|
|Euro
|18,2009
|18,2202
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,9891
|21,0944
|% -0,43
|
|Frank
|18,4948
|18,6062
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8299
|4,8541
|% 0,11
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,35
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-2,02
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 3, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 65, 627.00 milyon TL de
-
16:52ESCAR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 637 adet işlem
-
16:51RYSAS
Yüzde 7.66 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 380 adet işlem
-
16:50AKYHO
Yüzde 7.31 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 909, 695 adet işlem
-
16:49TLMAN
Yüzde 7.19 oranında artışla 42.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 306 adet işlem