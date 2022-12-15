***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 09:25
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 09.12.2022 Tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında şirketimizin yurt dışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler" üzerinde işlem aracılığı faaliyet izin başvurusunun Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri tablosu aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.
Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
Yurt içinde
Yurt dışında
i.
Paylar
-
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
II.
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Yurt içinde
Yurt dışında
i.
Paylar
İzni Var
Yeni İzin
ii.
Diğer menkul kıymetler
İzni Var
Yeni İzin
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
-
III.
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Yurt içinde
i.
Paylar
-
ii.
Diğer menkul kıymetler
-
iii.
Kaldıraçlı alım satım işlemleri
-
iv.
Paya dayalı türev araçlar
-
v.
Pay endekslerine dayalı türev araçlar
-
vi.
Diğer türev araçlar
-
IV.
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
-
V.
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
-
VI.
Halka Arza Aracılık Faaliyeti
-
i.
Aracılık Yüklenimi
-
ii.
En iyi gayret aracılığı
-
VII.
Saklama Hizmeti
-
i.
Sınırlı Saklama Hizmeti
İzni Var
ii.
Genel Saklama Hizmeti
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087424
BIST