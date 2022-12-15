***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 09.12.2022 Tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında şirketimizin yurt dışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler" üzerinde işlem aracılığı faaliyet izin başvurusunun Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri tablosu aşağıda yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla.Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleriI.Emir İletimine Aracılık FaaliyetiYurt içindeYurt dışındai.Paylarii.Diğer menkul kıymetleriii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriiv.Paya dayalı türev araçlarv.Pay endekslerine dayalı türev araçlarvi.Diğer türev araçlarII.İşlem Aracılığı FaaliyetiYurt içindeYurt dışındai.Paylarİzni VarYeni İzinii.Diğer menkul kıymetlerİzni VarYeni İziniii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriiv.Paya dayalı türev araçlarv.Pay endekslerine dayalı türev araçlarvi.Diğer türev araçlarIII.Portföy Aracılığı FaaliyetiYurt içindei.Paylarii.Diğer menkul kıymetleriii.Kaldıraçlı alım satım işlemleriiv.Paya dayalı türev araçlarv.Pay endekslerine dayalı türev araçlarvi.Diğer türev araçlarIV.Bireysel Portföy Yöneticiliği FaaliyetiV.Yatırım Danışmanlığı FaaliyetiVI.Halka Arza Aracılık Faaliyetii.Aracılık Yüklenimiii.En iyi gayret aracılığıVII.Saklama Hizmetii.Sınırlı Saklama Hizmetiİzni Varii.Genel Saklama Hizmetihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087424BIST