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***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2022 09:25
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulunun 09.12.2022 Tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında şirketimizin yurt dışında "paylar" ve "diğer menkul kıymetler" üzerinde işlem aracılığı faaliyet izin başvurusunun Kurul tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri tablosu aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
    Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

    I.
    Emir İletimine  Aracılık Faaliyeti
    Yurt içinde
    Yurt dışında

    i.
    Paylar
    -
    -

    ii.
    Diğer menkul kıymetler
    -
    -

    iii.
    Kaldıraçlı alım satım  işlemleri
    -
     

    iv.
    Paya dayalı türev  araçlar
    -
    -

    v.
    Pay endekslerine  dayalı türev araçlar
    -
    -

    vi.
    Diğer türev araçlar
    -
    -

    II.
    İşlem Aracılığı  Faaliyeti
    Yurt içinde
    Yurt dışında

    i.
    Paylar
    İzni Var
    Yeni İzin

    ii.
    Diğer menkul kıymetler
    İzni Var
    Yeni İzin

    iii.
    Kaldıraçlı alım satım  işlemleri
    -
     

    iv.
    Paya dayalı türev  araçlar
    -
    -

    v.
    Pay endekslerine  dayalı türev araçlar
    -
    -

    vi.
    Diğer türev araçlar
    -
    -

    III.
    Portföy Aracılığı  Faaliyeti
    Yurt içinde

    i.
    Paylar
    -

    ii.
    Diğer menkul kıymetler
    -

    iii.
    Kaldıraçlı alım satım  işlemleri
    -

    iv.
    Paya dayalı türev  araçlar
    -

    v.
    Pay endekslerine  dayalı türev araçlar
    -

    vi.
    Diğer türev araçlar
    -

    IV.
    Bireysel Portföy  Yöneticiliği Faaliyeti
    -

    V.
    Yatırım Danışmanlığı  Faaliyeti
    -

    VI.
    Halka Arza Aracılık  Faaliyeti
    -

    i.
    Aracılık Yüklenimi
    -

    ii.
    En iyi gayret  aracılığı
    -

    VII.
    Saklama Hizmeti
    -

    i.
    Sınırlı Saklama  Hizmeti
    İzni Var

    ii.
    Genel Saklama Hizmeti
    -






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087424


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