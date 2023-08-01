***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.07.2023 Yönetim Kurulu toplantı kararına istinaden Sn. H.Tuna Çetinkaya 01.08.2023 tarihinde Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179164BIST