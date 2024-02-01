***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 14:58
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 01.02.2024 KURUL KARAR BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ HK.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246051
BIST
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15:098.672
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 175,05
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:0930,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0275
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:0932,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1016
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:091.985,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.985,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:07
|METUR
|8,56
|40.177.014
|% 40,10
|
|DOFER
|43,56
|284.980.076
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|AVHOL
|38,78
|77.485.261
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.398.538
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.367.936
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|862.444.191
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,00
|6.483.363.260
|% 1,19
|
|YKBNK
|22,30
|3.406.604.073
|% 2,11
|
|TUPRS
|155,20
|3.401.684.749
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,00
|3.211.633.974
|% 5,79
|
|AKBNK
|40,28
|2.603.832.108
|% 1,87
|
|EKGYO
|10,25
|2.503.289.687
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,30
|3.406.604.073
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|249.270.313
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|493.022.567
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,94
|2.381.691.983
|% 1,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3652
|30,3721
|% 0,09
|
|Euro
|32,9041
|32,9233
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3075
|38,4996
|% -0,07
|
|Frank
|35,0648
|35,2761
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0743
|8,1148
|% 0,07
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|911,42
|913,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,55
|969,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,75
|2.033,06
|% 0,66
|