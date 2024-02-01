***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 01.02.2024 KURUL KARAR BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ HK.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246051BIST