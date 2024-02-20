***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.05.2022 tarih ve K-023 numaralı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz güncellenmiştir. Güncel hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250740BIST