***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 13:09
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2022 tarih ve K-023 numaralı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz güncellenmiştir. Güncel hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250740
BIST
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13:409.297
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 100,48
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:4030,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0647
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:4033,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1401
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:402.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
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2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|241.977.568
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.173.922
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.641.997
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,80
|54.939.476
|% -6,86
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,75
|5.345.215.294
|% 1,17
|
|MIATK
|68,85
|3.583.658.719
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,60
|3.449.392.604
|% 6,02
|
|EREGL
|48,50
|2.988.154.059
|% 0,37
|
|SASA
|43,02
|2.467.249.968
|% -0,28
|
|ZOREN
|6,09
|1.850.192.102
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,61
|1.290.138.707
|% 0,86
|
|KLGYO
|5,35
|523.673.175
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|200.845.236
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,80
|366.970.720
|% 4,12
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9035
|% 0,21
|
|Euro
|33,4181
|33,4248
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8652
|39,0601
|% 0,34
|
|Frank
|34,9476
|35,1581
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|910,38
|911,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,90
|971,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,06
|83,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,49
|2.026,80
|% 0,66
|