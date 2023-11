***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)BÜLENT TEKMEN 10270500 TRY 34,81DOLUNAY SABUNCUOĞLU 2050000 TRY 6,95HEDEF HOLDING A.Ş. 9000000 TRY 30,51RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8179500 TRY 27,73TOPLAM 29500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)BÜLENT TEKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 34.81DOLUNAY SABUNCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 6.95DENİZ DEVRİM CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0HASAN TUNA ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliANIL ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliTAMER AKBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliİLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi AvukatYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI COLENDİ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. -YÖNETİM KURULU BAŞKANIHASAN TUNA ÇETİNKAYA GENEL MÜDÜR YöneticiTAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü ProfesyoneliDENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANIDENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİHASAN TUNA ÇETİNKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜRTAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220769BIST