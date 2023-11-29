***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2023 09:55
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN 10270500 TRY 34,81
DOLUNAY SABUNCUOĞLU 2050000 TRY 6,95
HEDEF HOLDING A.Ş. 9000000 TRY 30,51
RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8179500 TRY 27,73
TOPLAM 29500000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 34.81
DOLUNAY SABUNCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 6.95
DENİZ DEVRİM CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
ANIL ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
TAMER AKBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI COLENDİ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. -YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HASAN TUNA ÇETİNKAYA GENEL MÜDÜR Yönetici
TAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü Profesyoneli
DENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
BÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
HASAN TUNA ÇETİNKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
TAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220769
BIST