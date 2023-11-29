Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2023 09:55
***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***COL*** COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.500.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN 10270500 TRY 34,81
DOLUNAY SABUNCUOĞLU 2050000 TRY 6,95
HEDEF HOLDING A.Ş. 9000000 TRY 30,51
RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 8179500 TRY 27,73
TOPLAM 29500000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BÜLENT TEKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 34.81
DOLUNAY SABUNCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 6.95
DENİZ DEVRİM CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0
HASAN TUNA ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
ANIL ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
TAMER AKBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI COLENDİ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. -YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HASAN TUNA ÇETİNKAYA GENEL MÜDÜR Yönetici
TAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ Finans Sektörü Profesyoneli
DENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
BÜLENT TEKMEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DENİZ DEVRİM CENGİZ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
HASAN TUNA ÇETİNKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR
TAMER AKBAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220769


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:588.063
Değişim :  -0,38% |  -30,91
Açılış :  8.115  
Önceki Kapanış :  8.094  
En Düşük
8.052 En Yüksek
8.125
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 39,82 20.798.469 % 10,00  
AVHOL 45,54 88.185.101 % 10,00  
CRFSA 116,70 253.585.317 % 9,99  
SAMAT 43,14 91.335.860 % 9,99  
SAFKR 33,50 81.957.080 % 9,98  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Dolar 28,8663 28,9278 % 0,08  
Euro 31,7231 31,7329 % -0,15  
Sterlin 36,5591 36,7424 % -0,06  
Frank 32,8570 33,0549 % 0,23  
Riyal 7,6851 7,7236 % 0,03  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,94 % 0,66  
Platin 937,68 939,12 % 0,66  
Paladyum 1.049,87 1.052,85 % 0,66  
Brent Pet. 82,31 82,31 % 0,66  
Altın Ons 2.037,91 2.038,10 % 0,66  
Seans Raporu 12:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru