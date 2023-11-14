***COL* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 17:56
***COL******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [COL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023-22.06.2023-23.06.2023-14.07.2023-16.08.2023-01.09.2023-21.09.2023-06.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine ilişkin 9.000.000.-TL sermaye ve 36.981.460.-TL emisyon primi olmak üzere toplam 45.981.460.-TL olan yatırım tutarı tamamen ödenmiştir.
Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne 14.07.2023 tarihinde sermaye avansı olarak ödenen 9.770.000 TL, bugün itibariyle şirket hesabımıza iade edilmiştir.
Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve pay ihracına ilişkin işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217911
BIST
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18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,5517
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1731
En Düşük
30,5634
18:051.806,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 17,47
|Açılış
|: 1.806,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6243
|28,6426
|% 0,18
|
|Euro
|31,1468
|31,1731
|% 1,80
|
|Sterlin
|35,6651
|35,8439
|% 1,90
|
|Frank
|32,0353
|32,2283
|% 1,43
|
|Riyal
|7,6114
|7,6496
|% 0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FENER
Yüzde 5.94 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 915 adet işlem
-
17:58TARKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 739.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 424 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
-
17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de