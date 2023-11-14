***COL* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [COL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023-22.06.2023-23.06.2023-14.07.2023-16.08.2023-01.09.2023-21.09.2023-06.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarColendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine ilişkin 9.000.000.-TL sermaye ve 36.981.460.-TL emisyon primi olmak üzere toplam 45.981.460.-TL olan yatırım tutarı tamamen ödenmiştir.Colendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne 14.07.2023 tarihinde sermaye avansı olarak ödenen 9.770.000 TL, bugün itibariyle şirket hesabımıza iade edilmiştir.Colendi Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve pay ihracına ilişkin işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217911BIST