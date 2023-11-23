***COL* *HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COL******HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [COL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023-22.06.2023-23.06.2023-14.07.2023-16.08.2023-01.09.2023-21.09.2023-06.11.2023-14.11.2023-23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarColendi Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ("Colendi Menkul") sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesine ilişkin 9.000.000.-TL sermaye ve 36.981.460.-TL emisyon primi olmak üzere toplam 45.981.460.-TL olan yatırım tutarının tamamen ödendiği 14.11.2023 tarihli açıklamamızda bildirilmişti.Colendi Menkul'ün 17.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Şirketin mevcut 20.500.000.-TL olan sermayesi tamamı şirketimize tahsisli 9.000.000.-TL artırılarak 29.500.000.-TL'na çıkarılmıştır. Sermaye artırım ve pay ihracı neticesinde Şirketimizin Colendi Menkul'deki pay oranı %30,51 olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurul 23.11.2023 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219558BIST