***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 16:01
***CONSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CONSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189277
BIST
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17:217.574
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,25
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2125,7897
En Yüksek
|Değişim
|: -5,15%
|| -1,3996
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2128,1002
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -1,4261
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:211.589,32
En Yüksek
|Değişim
|: -5,07%
|| -84,91
|Açılış
|: 1.589,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|23.026.788
|% 9,98
|
|DOAS
|290,30
|2.535.910.078
|% -11,49
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ATAKP
|83,35
|1.889.692.905
|% -9,99
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|THYAO
|237,00
|12.316.422.925
|% -1,13
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|TUPRS
|130,10
|8.116.221.469
|% 0,46
|
|TTKOM
|26,40
|6.200.067.557
|% 4,02
|
|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,17
|2.110.721.498
|% 6,11
|
|HALKB
|13,92
|3.966.015.935
|% 6,02
|
|VKGYO
|3,62
|1.008.706.351
|% 0,84
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6938
|25,7991
|% -5,11
|
|Euro
|27,9108
|27,9246
|% -5,42
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.589
|1.589
|-85,17
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.783
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.408
|5.549
|-150,00
|
|Çeyrek
|2.696
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|-1,13
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|-0,18
|