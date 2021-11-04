***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.11.2021 10:46
***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.NSE (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: TKY, Satıcı Üye: TKY (Fiyat: 10,78 TL, Miktar: 494.694 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974646
BIST
12:021.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:029,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:0211,2186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0180
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:02553,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 5,37
|Açılış
|: 553,86
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PRKAB
|27,16
|92.560.248
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|47.712.637
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|CLEBI
|185,50
|118.285.858
|% 8,16
|
|BASGZ
|28,04
|8.626.899
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.833.904
|% -9,95
|
|CANTE
|12,03
|36.589.085
|% -7,46
|
|IHAAS
|4,70
|152.802.172
|% -7,11
|
|DGKLB
|2,37
|76.112.652
|% -5,58
|
|THYAO
|16,70
|1.672.089.759
|% 7,19
|
|GARAN
|10,48
|1.058.464.937
|% 0,96
|
|TSKB
|1,52
|414.972.830
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,30
|340.881.388
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,01
|319.306.348
|% 0,84
|
|TSKB
|1,52
|414.972.830
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,09
|146.658.459
|% 0,00
|
|THYAO
|16,70
|1.672.089.759
|% 7,19
|
|GARAN
|10,48
|1.058.464.937
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,92
|289.118.007
|% 1,39
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6954
|9,6993
|% 0,61
|
|Euro
|11,2132
|11,2186
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,1794
|13,2455
|% 0,20
|
|Frank
|10,5709
|10,6345
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5761
|2,5890
|% 0,56
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,50
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,22
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,65
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:14KATMR
Yüzde 5.71 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 406, 724 adet işlem
-
12:13HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 964, 276 adet işlem
-
12:12DOBUR
Yüzde 6.29 oranında artışla 75.25 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 217 adet işlem
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 92 artarak (% 1.49 ) 1, 695
-
12:11XU100
Endeks 1, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 732.00 milyon TL de