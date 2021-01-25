***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
25.01.2021 18:51
***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO.E) payında 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904274
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.560
En Düşük
1.537
18:057,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4100
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7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
18:05441,42
En Yüksek
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|: -0,09%
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|Açılış
|: 441,42
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4018
|7,4105
|% 0,00
|
|Euro
|8,9862
|8,9980
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0860
|10,1366
|% -0,22
|
|Frank
|8,2999
|8,3499
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9676
|1,9775
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,25
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,29
|55,29
|0,04
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Seans Raporu
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