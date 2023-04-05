***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.04.2023 17:05
***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Cosmos Yat. Holding payları, 06.04.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 6.494.694, fiili dolaşımdaki pay oranı %68 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
COSMOS YAT. HOLDING XUTUM 06/04/2023
COSMOS YAT. HOLDING XTUMY 06/04/2023
COSMOS YAT. HOLDING XUMAL 06/04/2023
COSMOS YAT. HOLDING XHOLD 06/04/2023
COSMOS YAT. HOLDING XSIST 06/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132106
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1227
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.248,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.248,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.510.721
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.322
|% 9,98
|
|EUREN
|11,36
|493.980.318
|% 9,97
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.819.968
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.566.435
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.566.435
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.215.651
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.028.194.816
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2484
|19,2525
|% 0,21
|
|Euro
|21,0829
|21,1041
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,9107
|24,0306
|% -0,18
|
|Frank
|21,1895
|21,3171
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1151
|5,1408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|0,19
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.485
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.144
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR