***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [COSMO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarCosmos Yat. Holding payları, 06.04.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 6.494.694, fiili dolaşımdaki pay oranı %68 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiCOSMOS YAT. HOLDING XUTUM 06/04/2023COSMOS YAT. HOLDING XTUMY 06/04/2023COSMOS YAT. HOLDING XUMAL 06/04/2023COSMOS YAT. HOLDING XHOLD 06/04/2023COSMOS YAT. HOLDING XSIST 06/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132106BIST