***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
04.04.2023 18:11
***COSMO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Cosmos Yatırım Holding A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 06/04/2023 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. COSMO Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 06/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131619
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0447
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1367
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 24,31
|Açılış
|: 1.249,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2241
|19,2296
|% 0,24
|
|Euro
|21,0435
|21,0651
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% 0,76
|
|Frank
|21,1337
|21,2610
|% 0,89
|
|Riyal
|5,1097
|5,1354
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|36,04
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|26,25
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.477
|8.591
|190,00
|
|Yarım
|4.156
|4.204
|93,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.102
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE