***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2023 10:21
***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [COSMO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157548
BIST
11:315.579
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 24,90
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3123,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,3894
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3125,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3012
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:311.481,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.481,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:29
|PENTA
|25,36
|107.986.700
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|50.945.334
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.489.681
|% 9,94
|
|OSMEN
|107,30
|41.003.812
|% 9,88
|
|BRSAN
|270,50
|528.460.648
|% 8,37
|
|DOGUB
|13,61
|4.567.911
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.536.047
|% -6,15
|
|SONME
|36,38
|7.354.131
|% -4,26
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|KLRHO
|13,23
|87.484.097
|% -3,29
|
|THYAO
|172,80
|3.327.235.674
|% 0,70
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|EREGL
|36,82
|1.172.225.713
|% 0,88
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|SASA
|66,25
|1.090.729.617
|% 0,53
|
|EKGYO
|7,95
|803.860.426
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,80
|1.766.636.206
|% 2,93
|
|YKBNK
|12,34
|963.156.342
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,56
|1.021.941.884
|% -0,22
|
|AKBNK
|18,56
|1.155.673.799
|% -0,48
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4946
|23,5007
|% 1,69
|
|Euro
|25,3328
|25,3587
|% 1,17
|
|Sterlin
|29,3905
|29,5379
|% 1,53
|
|Frank
|25,9853
|26,1418
|% 1,46
|
|Riyal
|6,2467
|6,2780
|% 1,62
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,52
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,98
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.819
|4.906
|37,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,41
|18,42
|0,38
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,13
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:43PNLSN
Yüzde 5.08 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 919 adet işlem
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 39 artarak (% 0.20 ) 6, 223
-
11:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
-
11:42XU100
Endeks 5, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 26, 632.00 milyon TL de
-
11:42GOKNR
Yüzde 4.49 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 529 adet işlem