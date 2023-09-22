***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2023 10:05
***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196776
BIST
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11:578.078
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 77,51
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5727,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0368
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5728,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:571.682,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.682,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ADGYO
|30,14
|3.806.833
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|YEOTK
|232,30
|834.406.948
|% 9,99
|
|TARKM
|253,20
|45.628.919
|% 9,99
|
|KONTR
|319,60
|1.138.655.600
|% 9,98
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.506.070
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,48
|1.040.491.086
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,90
|5.239.544.300
|% 3,45
|
|ASTOR
|143,10
|3.099.972.976
|% 1,85
|
|EUPWR
|245,10
|2.450.286.973
|% 7,03
|
|THYAO
|232,60
|2.369.968.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,89
|587.367.301
|% 3,38
|
|ISCTR
|23,56
|1.846.264.719
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|631.719.294
|% -4,78
|
|YKBNK
|16,98
|1.109.301.558
|% -0,12
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1454
|27,1574
|% 0,14
|
|Euro
|28,9085
|28,9248
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,87
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,48
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.108
|11.191
|1,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,45
|