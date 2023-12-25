***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:08
***COSMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228325
BIST
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11:537.392
En Düşük
|Değişim
|: -2,19%
|| -165,65
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5329,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0605
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5332,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1640
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3909
En Düşük
31,9048
11:531.932,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.932,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,35
|11.216.746
|% 8,13
|
|PRZMA
|32,80
|28.914.270
|% 7,54
|
|SKBNK
|5,67
|201.806.943
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.992.155
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|61.115.103
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.977.929
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|39.751.313
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.518.486.756
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.313.941.632
|% 0,48
|
|KBORU
|47,94
|840.291.990
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,20
|780.184.439
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,81
|110.462.956
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|244.892.977
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.833.546
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.189.211
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2701
|29,2773
|% 0,23
|
|Euro
|32,2555
|32,3472
|% 0,37
|
|Sterlin
|37,0663
|37,2522
|% 0,19
|
|Frank
|34,0517
|34,2569
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7818
|7,8208
|% 0,23
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 66 kaybederek (% -1.74 ) 8, 065
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12:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, KBORU
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12:06XU100
Endeks 7, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 16 altında . İşlem hacmi 15, 978.00 milyon TL de
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12:06FENER
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 88.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 109 adet işlem
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12:05BVSAN
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 73.60 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 790 adet işlem