***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 17:35
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen Mahmutbey Mah. 2416 Sokak E2 Blok İstoç Aktem Plaza N4 K:8 D:58 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim bulunan İstanbul Güneşli vergi dairesinde 4700580816 vergi no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde ise 700923 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin Şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak bir yıl süreyle seçilmesi Şirketimizin 09.05.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148912
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
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|: 4.562
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4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 20,5950
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|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
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21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,20
En Yüksek
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|: 0,29%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.271,20
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|Önceki Kapanış
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1.275,59
En Düşük
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|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
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|
|AVHOL
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|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
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|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
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|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5167
|19,5209
|% 0,10
|
|Euro
|21,3787
|21,3851
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5560
|24,6791
|% 0,09
|
|Frank
|21,8110
|21,9424
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1895
|5,2156
|% 0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,79
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.636
|20,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,48
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|-0,03
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|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-1,07
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17:56ALFAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM