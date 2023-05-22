***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2023 10:15
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023 - 09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.05.2023
Tescil Tarihi
19.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023 / 10835
Açıklamalar
09.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2023 tarihli ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152584
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0923
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8204
|19,8262
|% 0,07
|
|Euro
|21,4919
|21,5180
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,5970
|24,7204
|% 0,05
|
|Frank
|22,0684
|22,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|5,2696
|5,2960
|% 0,05
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,42
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|11,54
|
|Yarım
|4.514
|4.659
|52,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.309
|12,00
|