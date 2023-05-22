Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.05.2023 10:15
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023 - 09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.05.2023
Tescil Tarihi
19.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023 / 10835
Açıklamalar

09.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,  Şirketimizin 2023  yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki  ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2023 tarihli ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152584


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:084.493
Değişim :  -0,19% |  -8,58
Açılış :  4.533  
Önceki Kapanış :  4.502  
En Yüksek
4.557 En Düşük
4.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 19,36 120.210.374 % 10,00  
ERCB 94,65 170.156.094 % 9,99  
RODRG 40,42 7.670.478 % 9,96  
PSGYO 5,91 108.801.597 % 9,85  
BRKO 4,50 295.421 % 9,22  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Dolar 19,8204 19,8262 % 0,07  
Euro 21,4919 21,5180 % 0,48  
Sterlin 24,5970 24,7204 % 0,05  
Frank 22,0684 22,2013 % 0,59  
Riyal 5,2696 5,2960 % 0,05  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.262 1.262 1,42  
Cumhuriyet 9.178 9.317 23,00  
Tam 9.124 9.361 11,54  
Yarım 4.514 4.659 52,00  
Çeyrek 2.250 2.309 12,00  
Seans Raporu 13:08
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru