***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2023 - 09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBoğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.05.2023Tescil Tarihi19.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.05.2023 / 10835Açıklamalar09.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 22.05.2023 tarihli ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152584BIST