***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
11.10.2021 17:04
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Ana Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/06/2021 01/06/2021 10339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969529
BIST
17:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,70
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:588,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:5810,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0066
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:58506,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 506,34
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|66.849.942
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.219.394
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|34.249.500
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.694.812
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.147.098
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.266.977
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|64.041.052
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,44
|1.257.416.368
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,77
|892.144.219
|% 5,29
|
|EREGL
|17,57
|831.246.919
|% 2,93
|
|TUPRS
|125,50
|669.176.377
|% 2,03
|
|SISE
|8,12
|506.855.226
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,41
|364.954.634
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,77
|892.144.219
|% 5,29
|
|GARAN
|9,44
|1.257.416.368
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,80
|215.172.194
|% 1,12
|
|ODAS
|1,52
|169.698.807
|% 4,11
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9648
|8,9711
|% 0,03
|
|Euro
|10,3817
|10,3895
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1788
|12,2399
|% 0,04
|
|Frank
|9,6386
|9,6966
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3832
|2,3952
|% -0,04
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|1,93
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|1,49
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA