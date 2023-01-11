***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
11.01.2023 15:24
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 02/12/2022 02/12/2022 10717
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100329
BIST
16:444.853
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -134,81
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:4418,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:4420,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0268
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:441.133,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.133,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SDTTR
|56,65
|6.907.844
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.607.191
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.609.164
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ALFAS
|273,00
|168.907.484
|% 7,91
|
|GOZDE
|21,06
|357.580.693
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.061.227
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|432.540.732
|% -9,99
|
|YESIL
|4,69
|157.604.956
|% -9,98
|
|THYAO
|129,40
|7.369.603.209
|% -1,37
|
|EREGL
|37,88
|5.425.494.893
|% 0,05
|
|ASELS
|55,00
|4.849.374.203
|% -5,42
|
|KRDMD
|17,92
|3.962.105.422
|% -1,21
|
|KOZAL
|539,30
|3.937.585.103
|% -4,21
|
|EKGYO
|8,38
|2.959.226.645
|% -1,41
|
|YKBNK
|8,94
|2.915.925.022
|% -6,19
|
|KRDMD
|17,92
|3.962.105.422
|% -1,21
|
|SKBNK
|2,62
|530.347.586
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|418.399.724
|% -9,91
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7729
|18,7793
|% 0,03
|
|Euro
|20,3300
|20,3400
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6741
|22,7879
|% -0,31
|
|Frank
|20,1431
|20,2644
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9832
|5,0082
|% -0,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.664
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.723
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,06
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|1,23
|