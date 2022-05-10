***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.05.2022 20:22
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
5
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak – 31 Mart 2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-Tarafımızca incelendiğini,
-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028884
BIST
14:452.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,29
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.501
En Düşük
2.468
14:4515,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
|: 15,3850
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
14:4516,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
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|Açılış
|: 16,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
14:45913,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,77
|Açılış
|: 913,19
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ULUUN
|10,38
|71.223.989
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.288.327
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.063.960
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.684.243
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.625.112
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.808.694
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.895.840
|% -9,97
|
|THYAO
|42,16
|1.765.589.416
|% -0,09
|
|SISE
|19,90
|1.462.258.325
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,51
|1.126.034.992
|% -0,36
|
|ASELS
|24,18
|994.031.011
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,70
|911.106.872
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,74
|455.070.068
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|432.354.614
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,70
|337.781.093
|% -3,65
|
|YKBNK
|4,80
|407.246.906
|% -1,03
|
|HALKB
|5,68
|454.229.785
|% 1,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3229
|15,3594
|% 0,74
|
|Euro
|16,1993
|16,2283
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8935
|18,9882
|% 0,79
|
|Frank
|15,4403
|15,5334
|% 1,10
|
|Riyal
|4,0769
|4,0973
|% 0,47
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,62
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,49
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-3,57
|
|Yarım
|2.961
|3.038
|-1,73
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,03
|