***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
10.10.2022 18:10
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Panel Smart Elektromekanik Otomasyon Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü elektrikli ve elektronik otomasyonlu panoların, dağıtım panolarının, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım-satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10/10/2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
8.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%85
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%85
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%85
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%29
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Şirket 50.000 TL sermayeli %100 Selim Yılmaz ortak iken, sermaye artırımı yoluyla Şirket'in %85'lik hissesi için 8.500.000 TL belirlenmiş ve bugün tarihi itibariyle tescil işlemi gerçekleşerek Şirketin %85'lik hissesine sahip olunmuştur.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarluk usulü.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19/09/2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket 50.000 TL sermayeli iken değerleme raporu sonucu 91.079 TL değer çıkmıştır. Ardından bu değer dikkate alınarak sermaye artırım yoluyla Şirketin sermaye artırımına katılım sağlanmış ve bugün itibariyle Şirketin sermayesi 10.000.000 TL olmuştur, 10.000.000 TL sermayeli Şirketin sermayesinde 8.500.000 TL paya sahip olunmuştur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporunu dikkate alınarak daha düşük bedelden pazarlık usulü ile sermaye artırım yoluyla Şirkette pay sahibi olunmuştur.
Açıklamalar
Şirketimiz Panel Smart Elektromekanik Otomasyon Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesini sermaye artırım yoluyla edinmiştir. Sermaye artırım yoluyla yapılan bu edinimde 2.125.000 TL sermaye ödemesi yapılmış olup, kalan 6.375.000 TL ise taahhüt edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070230
BIST