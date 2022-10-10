***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?HayırEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPanel Smart Elektromekanik Otomasyon Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü elektrikli ve elektronik otomasyonlu panoların, dağıtım panolarının, orta gerilim ve zayıf akım panolarının imalatını, alım-satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih10/10/2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı8.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar8.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%85Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%85Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%85Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%29Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıŞirket 50.000 TL sermayeli %100 Selim Yılmaz ortak iken, sermaye artırımı yoluyla Şirket'in %85'lik hissesi için 8.500.000 TL belirlenmiş ve bugün tarihi itibariyle tescil işlemi gerçekleşerek Şirketin %85'lik hissesine sahip olunmuştur.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarluk usulü.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19/09/2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarŞirket 50.000 TL sermayeli iken değerleme raporu sonucu 91.079 TL değer çıkmıştır. Ardından bu değer dikkate alınarak sermaye artırım yoluyla Şirketin sermaye artırımına katılım sağlanmış ve bugün itibariyle Şirketin sermayesi 10.000.000 TL olmuştur, 10.000.000 TL sermayeli Şirketin sermayesinde 8.500.000 TL paya sahip olunmuştur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporunu dikkate alınarak daha düşük bedelden pazarlık usulü ile sermaye artırım yoluyla Şirkette pay sahibi olunmuştur.AçıklamalarŞirketimiz Panel Smart Elektromekanik Otomasyon Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesini sermaye artırım yoluyla edinmiştir. Sermaye artırım yoluyla yapılan bu edinimde 2.125.000 TL sermaye ödemesi yapılmış olup, kalan 6.375.000 TL ise taahhüt edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070230BIST