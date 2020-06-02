***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Transferler-199.712 1.978.729 -1.779.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.422 222.763 215.341 164.103 379.444Dönem Karı (Zararı)41 222.763 222.763 169.357 392.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.422 -7.422 -5.254 -12.676Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 943.699 -32.352 199.928 4.194.209 222.763 1.094.949 5.938.188 7.033.137Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Transferler-52.426 2.703.679 -2.651.253Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-882 243.204 242.322 141.864 384.186Dönem Karı (Zararı)41 243.204 243.204 142.394 385.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-882 -882 -530 -1.412Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 536.691 -149.817 199.928 7.252.470 243.204 3.649.178 7.563.616 11.212.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.172 305.032Dönem Karı (Zararı)385.598 392.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 385.598 392.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler142.659 214.596Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 164.953 223.464Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-24.697 40.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 13.477 69.905Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -38.174 -29.785Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.763 -841Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -29.931 -37.026Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 32.694 36.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -360 -48.147Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-568.665 -277.368Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.783 -53.357İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -69.783 -53.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 928.557 591.467İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-235.433 -4.919İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.163.990 596.386Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmelerİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler190.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -284.561 -328.758Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.326 99.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 11.326 99.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -46.134 158.141Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.293.859 -757.734İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-135.826 -106.595İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.158.033 -651.139Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.212 1.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-999 11.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -999 11.640Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.408 329.348Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -14.764 -24.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.585 -47.629İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.585 -47.629Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.235 -2.397Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.350 -45.232Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.801 90.805Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-99.801 90.805Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -99.801 90.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-160.558 348.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-160.558 348.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.519.997 2.594.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.359.439 2.942.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 3.359.439 3.519.997Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar2.392.870 2.355.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.392.870 2.355.781Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar292.853 57.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 292.853 57.420Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 10.860.000 11.050.000Peşin Ödenmiş Giderler496.768 212.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 496.768 212.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 14.764 1.164.393Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM17.416.694 18.359.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.416.694 18.359.798DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar403 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 403Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar5.774.947 5.898.572Taşıtlar14 5.774.947 5.898.572Kullanım Hakkı Varlıkları14 501.454 514.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar203.477 226.240Diğer Haklar17 203.477 226.240Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı40 590.354 601.934Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR7.070.635 7.241.180TOPLAM VARLIKLAR24.487.329 25.600.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar204.026 303.827İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar204.026 303.827Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 204.026 303.827İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.167.668 1.186.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.167.668 1.186.273Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 374.920 421.054Diğer Borçlar380.176 376.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar135.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 380.176 240.652Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.873 19.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 15.873 19.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 129.916 1.427.474Kısa Vadeli Karşılıklar365.969 405.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 126.013 127.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 239.956 278.130Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM2.638.548 4.139.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.638.548 4.139.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar407.478 407.478İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar407.478 407.478Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar47 407.478 407.478Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.262.430 1.247.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.262.430 1.247.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.330.335 1.342.628Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.635.987 10.633.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.274.535 14.772.370ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.649.178 3.406.856Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)386.874 440.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)386.874 440.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 536.691 589.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -149.817 -148.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.252.470 4.548.791Net Dönem Karı veya Zararı30 243.204 2.651.253Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.563.616 7.421.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.212.794 10.828.608TOPLAM KAYNAKLAR24.487.329 25.600.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 4.836.128 4.117.354Satışların Maliyeti31 -4.054.246 -3.412.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)781.882 704.817Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)781.882 704.817Genel Yönetim Giderleri33 -316.270 -313.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 71.147 64.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -79.636 -52.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)457.123 402.476Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 5.830 735FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)462.953 403.211Finansman Gelirleri37 88.503 150.825Finansman Giderleri34 -36.302 -34.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)515.154 519.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-129.556 -127.245Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -129.916 -175.392Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37 360 48.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)385.598 392.120DÖNEM KARI (ZARARI)385.598 392.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 142.394 169.357Ana Ortaklık Payları41 243.204 222.763Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.412 -12.676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -1.765 -15.845Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler353 3.169Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 353 3.169Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.412 -12.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)384.186 379.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar141.864 164.103Ana Ortaklık Payları242.322 215.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848600BIST