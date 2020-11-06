***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.143.411 -24.930 199.928 2.215.480 1.779.017 879.608 5.774.085 6.653.693Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-501.793 2.280.810 -1.779.017 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.120 2.001.366 1.983.246 1.300.945 3.284.191Dönem Karı (Zararı)41 2.001.366 2.001.366 1.313.800 3.315.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.120 -18.120 -12.855 -30.975Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 641.618 -43.050 199.928 4.496.290 2.001.366 2.862.854 7.075.030 9.937.884Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-123.182 2.774.435 -2.651.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.668 460.336 441.668 230.647 672.315Dönem Karı (Zararı)41 460.336 460.336 241.863 702.199Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.668 -18.668 -11.216 -29.884Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 465.935 -167.603 199.928 7.323.226 460.336 3.848.524 7.652.399 11.500.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.674.223 2.514.754Dönem Karı (Zararı)702.199 3.315.166Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 702.199 3.315.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler683.510 647.247Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 563.597 684.902Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler197.188 106.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 235.362 203.725Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -38.174 -96.915Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.053 5.981Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -35.165 -44.501Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 36.218 50.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -78.328 -150.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.710.111 -798.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -802.937 -1.526.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-802.937 -1.526.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -320.013 603.976İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.483.466 -6.855İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.163.453 610.831Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.350.210Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -251.222 -88.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler254.342 192.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 254.342 192.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 52.734 217.410Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -251.174 -226.181İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-118.257 -626.470İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-132.917 400.289Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -11.673 -7.860İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.958 35.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -29.958 35.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.324.402 3.163.680Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -349.821 -648.926YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.344 -86.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.344 -86.443Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -6.378 -12.636Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -17.966 -73.807FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-178.047 89.480Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-178.047 89.480Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -178.047 89.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.876.614 2.517.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.876.614 2.517.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 3.519.997 2.594.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.643.383 5.112.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.643.383 3.519.997Ticari Alacaklar7 3.122.500 2.355.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.122.500 2.355.781Diğer Alacaklar9 1.540.886 57.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.540.886 57.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar10 12.400.210 11.050.000Peşin Ödenmiş Giderler12 463.429 212.207İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler463.429 212.207Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 349.821 1.164.393Diğer Dönen VarlıklarARA TOPLAM19.520.229 18.359.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.520.229 18.359.798DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar940Maddi Duran Varlıklar14 5.537.488 5.898.572Taşıtlar5.347.928 5.531.082Mobilya ve Demirbaşlar189.560 367.357Özel Maliyetler0 133Kullanım Hakkı Varlıkları14 604.707 514.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 164.537 226.240Diğer Haklar164.537 226.240Ertelenmiş Vergi Varlığı40 640.606 601.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.948.278 7.241.180TOPLAM VARLIKLAR26.468.507 25.600.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar361.996 303.827İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar361.996 303.827Banka Kredileri47 361.996 303.827Ticari Borçlar1.405.450 1.186.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.405.450 1.186.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 473.788 421.054Diğer Borçlar9 1.202.956 376.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17.569 135.826İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.185.387 240.652Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.412 19.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.412 19.085Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 349.821 1.427.474Kısa Vadeli Karşılıklar337.010 405.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 97.054 127.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 239.956 278.130ARA TOPLAM4.138.433 4.139.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.138.433 4.139.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar378.001 407.478İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar378.001 407.478Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 378.001 407.478Diğer Borçlar9 7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.519.905 1.247.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.519.905 1.247.187Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 1.295.501 1.342.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.829.151 10.633.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.967.584 14.772.370ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.848.524 3.406.856Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)298.332 440.182Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)298.332 440.182Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 465.935 589.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -167.603 -148.935Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.323.226 4.548.791Net Dönem Karı veya Zararı30 460.336 2.651.253Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 7.652.399 7.421.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.500.923 10.828.608TOPLAM KAYNAKLAR26.468.507 25.600.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 24.700.396 18.000.816 5.854.809 7.660.016Satışların Maliyeti31 -23.081.272 -13.261.546 -5.288.858 -5.429.102TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.619.124 4.739.270 565.951 2.230.914Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.619.124 4.739.270 565.951 2.230.914Genel Yönetim Giderleri33 -883.752 -934.238 -332.900 -290.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 168.839 146.764 39.586 29.750Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -115.389 -98.481 -17.862 -29.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)788.822 3.853.315 254.775 1.939.807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 43.852 2.376 29.055 848Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerFİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)832.674 3.855.691 283.830 1.940.655Finansman Gelirleri37 251.934 523.171 73.981 196.870Finansman Giderleri37 -110.916 -89.704 -27.945 -28.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)973.692 4.289.158 329.866 2.109.430Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-271.493 -973.992 -100.159 -467.519Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -349.821 -1.124.438 -152.472 -502.506Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 78.328 150.446 52.313 34.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)702.199 3.315.166 229.707 1.641.911DÖNEM KARI (ZARARI)702.199 3.315.166 229.707 1.641.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 241.863 1.313.800 73.356 644.613Ana Ortaklık Payları41 460.336 2.001.366 156.351 997.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.884 -30.975 9.050 -7.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -37.355 -38.718 11.313 -9.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.471 7.743 -2.263 1.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 7.471 7.743 -2.263 1.896Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.884 -30.975 9.050 -7.589TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)672.315 3.284.191 238.757 1.634.322Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar230.647 1.300.945 76.749 641.296Ana Ortaklık Payları441.668 1.983.246 162.008 993.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886740BIST