***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-123.182 2.774.435 -2.651.253 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.668 460.336 441.668 230.647 672.315Dönem Karı (Zararı)41 460.336 460.336 241.863 702.199Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.668 -18.668 -11.216 -29.884Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 465.935 -167.603 199.928 7.323.226 460.336 3.848.524 7.652.399 11.500.923Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler335.609 -335.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.488.145 37.062 514.713 14.039.920 9.409.723 23.449.643Dönem Karı (Zararı)41 514.713 514.713 394.990 909.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.488.145 37.062 13.525.207 9.014.733 22.539.940Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 13.488.145 -129.410 199.928 8.124.770 514.713 17.764.848 17.020.911 34.785.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.659 -1.674.223Dönem Karı (Zararı)909.703 702.199Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 909.703 702.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler871.104 683.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 606.075 563.597Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler544.398 197.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 638.997 235.362Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -94.599 -38.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.060 1.053Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 -73.529 -35.165Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 54.469 36.218Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -260.309 -78.328Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.504.865 -2.710.111Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.303.020 -802.937İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.303.020 -802.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.991.873 -320.013İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.636.113 -1.483.466İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)355.760 1.163.453Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.546.400 -1.350.210Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -313.633 -251.222Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.070.929 254.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.070.929 254.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 314.934 52.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 185.987 -251.174İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)53.369 -118.257İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)132.618 -132.917Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -18.735 -11.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.200 -29.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 113.200 -29.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları275.942 -1.324.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -271.283 -349.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-193.093 -24.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-193.093 -24.344Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -146.633 -6.378Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -46.460 -17.966Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.561 -178.047Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-166.561 -178.047Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -166.561 -178.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-354.995 -1.876.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-354.995 -1.876.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.518.306 3.519.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.163.311 1.643.383Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.163.311 1.518.306Ticari Alacaklar7 4.434.432 2.185.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.434.432 2.185.881Diğer Alacaklar9 0 1.636.113İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.636.113Stoklar10 14.951.460 12.405.060Peşin Ödenmiş Giderler12 485.330 171.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler485.330 171.697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 269.758 355.760Diğer Dönen Varlıklar1.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 1.525ARA TOPLAM21.305.816 18.272.817TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.305.816 18.272.817DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 940 940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar940 940Maddi Duran Varlıklar14 33.327.392 5.489.663Taşıtlar33.137.412 5.329.268Mobilya ve Demirbaşlar189.980 160.395Kullanım Hakkı Varlıkları14 449.420 565.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 103.435 137.379Diğer Haklar103.435 137.379Ertelenmiş Vergi Varlığı40 646.407 465.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.527.594 6.659.322TOPLAM VARLIKLAR55.833.410 24.932.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar290.163 407.127İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar290.163 407.127Banka Kredileri47 290.163 407.127Ticari Borçlar2.114.166 1.116.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.114.166 1.116.766Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 678.961 364.027Diğer Borçlar9 315.614 252.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar87.592 34.223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar228.022 218.198Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.156 23.891İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.156 23.891Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 634.314 511.521Kısa Vadeli Karşılıklar362.495 343.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 192.305 79.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 170.190 264.789ARA TOPLAM4.400.869 3.019.647TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.400.869 3.019.647UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar287.546 337.143İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar287.546 337.143Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 287.546 337.143Diğer Borçlar9 7.635.744 7.635.744İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.635.144 7.635.144İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600 600Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.102.352 1.537.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.102.352 1.537.978Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 6.621.140 1.065.511TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.646.782 10.576.376TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.047.651 13.596.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.764.848 3.724.928Ödenmiş Sermaye30 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.325.712 3.325.712Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.358.735 -166.472Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.358.735 -166.472Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.488.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -129.410 -166.472Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 8.124.770 7.789.161Net Dönem Karı veya Zararı41 514.713 335.609Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 17.020.911 7.611.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.785.759 11.336.116TOPLAM KAYNAKLAR55.833.410 24.932.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 19.466.087 24.700.396 8.979.035 5.854.809Satışların Maliyeti31 -17.001.047 -23.081.272 -7.562.565 -5.288.858TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.465.040 1.619.124 1.416.470 565.951Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.465.040 1.619.124 1.416.470 565.951Genel Yönetim Giderleri33 -1.503.537 -883.752 -492.227 -332.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 267.307 168.839 78.773 39.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -68.239 -115.389 -9.372 -17.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.160.571 788.822 993.644 254.775Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 78.437 43.852 29.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.239.008 832.674 993.644 283.830Finansman Gelirleri37 141.471 251.934 45.556 73.981Finansman Giderleri37 -96.771 -110.916 -37.988 -27.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.283.708 973.692 1.001.212 329.866Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-374.005 -271.493 -278.647 -100.159Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -634.314 -349.821 -369.132 -152.472Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 260.309 78.328 90.485 52.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)909.703 702.199 722.565 229.707DÖNEM KARI (ZARARI)909.703 702.199 722.565 229.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 394.990 241.863 305.582 73.356Ana Ortaklık Payları41 514.713 460.336 416.983 156.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.539.940 -29.884 -5.637.060 9.050Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 28.100.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 74.624 -37.355 -21.250 11.313Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.634.985 7.471 -5.615.810 -2.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 -5.634.985 7.471 -5.615.810 -2.263Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.539.940 -29.884 -5.637.060 9.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.449.643 672.315 -4.914.495 238.757Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.409.723 230.647 9.291.411 76.749Ana Ortaklık Payları14.039.920 441.668 -14.205.906 162.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976560BIST