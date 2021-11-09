***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:10
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 589.117 -148.935 199.928 4.548.791 2.651.253 3.406.856 7.421.752 10.828.608
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-123.182 2.774.435 -2.651.253 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.668 460.336 441.668 230.647 672.315
Dönem Karı (Zararı)
41 460.336 460.336 241.863 702.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.668 -18.668 -11.216 -29.884
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 465.935 -167.603 199.928 7.323.226 460.336 3.848.524 7.652.399 11.500.923
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
335.609 -335.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.488.145 37.062 514.713 14.039.920 9.409.723 23.449.643
Dönem Karı (Zararı)
41 514.713 514.713 394.990 909.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.488.145 37.062 13.525.207 9.014.733 22.539.940
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 13.488.145 -129.410 199.928 8.124.770 514.713 17.764.848 17.020.911 34.785.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.659 -1.674.223
Dönem Karı (Zararı)
909.703 702.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 909.703 702.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
871.104 683.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 606.075 563.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
544.398 197.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 638.997 235.362
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -94.599 -38.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.060 1.053
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 -73.529 -35.165
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 54.469 36.218
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -260.309 -78.328
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.504.865 -2.710.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.303.020 -802.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.303.020 -802.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.991.873 -320.013
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.636.113 -1.483.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
355.760 1.163.453
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.546.400 -1.350.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -313.633 -251.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.070.929 254.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.070.929 254.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 314.934 52.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 185.987 -251.174
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.369 -118.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
132.618 -132.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -18.735 -11.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.200 -29.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 113.200 -29.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
275.942 -1.324.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -271.283 -349.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-193.093 -24.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.093 -24.344
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -146.633 -6.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -46.460 -17.966
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.561 -178.047
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.561 -178.047
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -166.561 -178.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-354.995 -1.876.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-354.995 -1.876.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.518.306 3.519.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.163.311 1.643.383
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.163.311 1.518.306
Ticari Alacaklar
7 4.434.432 2.185.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.434.432 2.185.881
Diğer Alacaklar
9 0 1.636.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.636.113
Stoklar
10 14.951.460 12.405.060
Peşin Ödenmiş Giderler
12 485.330 171.697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
485.330 171.697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 269.758 355.760
Diğer Dönen Varlıklar
1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 1.525
ARA TOPLAM
21.305.816 18.272.817
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.305.816 18.272.817
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 940 940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940 940
Maddi Duran Varlıklar
14 33.327.392 5.489.663
Taşıtlar
33.137.412 5.329.268
Mobilya ve Demirbaşlar
189.980 160.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 449.420 565.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 103.435 137.379
Diğer Haklar
103.435 137.379
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 646.407 465.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.527.594 6.659.322
TOPLAM VARLIKLAR
55.833.410 24.932.139
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.163 407.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.163 407.127
Banka Kredileri
47 290.163 407.127
Ticari Borçlar
2.114.166 1.116.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.114.166 1.116.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 678.961 364.027
Diğer Borçlar
9 315.614 252.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
87.592 34.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
228.022 218.198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.156 23.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.156 23.891
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 634.314 511.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.495 343.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 192.305 79.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 170.190 264.789
ARA TOPLAM
4.400.869 3.019.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.400.869 3.019.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
287.546 337.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
287.546 337.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 287.546 337.143
Diğer Borçlar
9 7.635.744 7.635.744
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600 600
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.102.352 1.537.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.102.352 1.537.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 6.621.140 1.065.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.646.782 10.576.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.047.651 13.596.023
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.764.848 3.724.928
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.358.735 -166.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.358.735 -166.472
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.488.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -129.410 -166.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 8.124.770 7.789.161
Net Dönem Karı veya Zararı
41 514.713 335.609
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 17.020.911 7.611.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.785.759 11.336.116
TOPLAM KAYNAKLAR
55.833.410 24.932.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 19.466.087 24.700.396 8.979.035 5.854.809
Satışların Maliyeti
31 -17.001.047 -23.081.272 -7.562.565 -5.288.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.465.040 1.619.124 1.416.470 565.951
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.465.040 1.619.124 1.416.470 565.951
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.503.537 -883.752 -492.227 -332.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 267.307 168.839 78.773 39.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -68.239 -115.389 -9.372 -17.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.160.571 788.822 993.644 254.775
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 78.437 43.852 29.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.239.008 832.674 993.644 283.830
Finansman Gelirleri
37 141.471 251.934 45.556 73.981
Finansman Giderleri
37 -96.771 -110.916 -37.988 -27.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.283.708 973.692 1.001.212 329.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-374.005 -271.493 -278.647 -100.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -634.314 -349.821 -369.132 -152.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 260.309 78.328 90.485 52.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
909.703 702.199 722.565 229.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
909.703 702.199 722.565 229.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 394.990 241.863 305.582 73.356
Ana Ortaklık Payları
41 514.713 460.336 416.983 156.351
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.539.940 -29.884 -5.637.060 9.050
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 28.100.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 74.624 -37.355 -21.250 11.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.634.985 7.471 -5.615.810 -2.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 -5.634.985 7.471 -5.615.810 -2.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.539.940 -29.884 -5.637.060 9.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.449.643 672.315 -4.914.495 238.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.409.723 230.647 9.291.411 76.749
Ana Ortaklık Payları
14.039.920 441.668 -14.205.906 162.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976560
BIST