***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 335.609 -335.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 23.875 135.970 159.845 98.913 258.758Dönem Karı (Zararı)30 135.970 135.970 83.960 219.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 23.875 23.875 14.953 38.828Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -142.597 199.928 8.124.770 135.970 3.884.773 7.710.101 11.594.874Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 2.708.349 -2.708.349 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 1.516.177 1.516.177 1.005.450 2.521.627Dönem Karı (Zararı)30 1.516.177 1.516.177 1.005.450 2.521.627Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 10.833.119 1.516.177 24.071.708 17.618.188 41.689.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.801.410 -901.614Dönem Karı (Zararı)2.521.627 219.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 2.521.627 219.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.745.593 162.890Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 1.587.828 130.846Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler600.319 95.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 600.319 189.967Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -94.599Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler163.246 -20.476Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -50.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 12.283Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 304.861 -56.345Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -103.072 35.869Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -1.567.325 -42.848Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -2.529.661 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.529.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.971.116 -1.181.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.633.980 -492.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.633.980 -492.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 248.772 -312.759İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)391.546 -666.219İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-142.774 353.460Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.348.650 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.885.898 -531.096Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.104.999 419.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.104.999 419.235Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -71.604 29.795Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.011.884 -344.038İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)898.494 23.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)113.390 -367.956Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.992.973 3.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler596.334 46.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Akışları-4.195.082 -798.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler27 -244.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 638.280 -102.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.550.085 -14.944Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.555.085 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.555.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.000 -14.944Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.000 -14.944Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-211.288 50.220Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-116.737 50.220Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -116.737 50.220Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -133.094Ödenen Faiz37 -12.283Alınan Faiz37 50.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.462.613 -866.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.462.613 -866.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.973.010 1.518.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 510.397 651.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 510.397 1.973.010Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 4.594.305 2.265.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.594.305 2.265.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 157.024 403.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12.000 403.546İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar145.024Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar10 21.277.810 19.929.160Peşin Ödenmiş Giderler12 2.264.061 378.163İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.264.061 378.163Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 638.280Diğer Dönen Varlıklar29 0 456.355İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 456.355ARA TOPLAM28.803.597 26.043.700TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.803.597 26.043.700DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 940 3.190İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar940 3.190Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar14 26.146.666 27.712.747Taşıtlar26.000.168 27.507.213Mobilya ve Demirbaşlar146.498 205.534Kullanım Hakkı Varlıkları14 396.439 410.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 58.749 93.646Diğer Haklar58.749 93.646Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı40 543.819 461.218Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR27.146.613 28.681.399TOPLAM VARLIKLAR55.950.210 54.725.099KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.247 384.084İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.247 384.084Banka Kredileri47 69.247 384.084İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.296 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 213.296 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar213.296Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar3.703.530 1.701.603İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.703.530 1.701.603Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 732.142 803.746Diğer Borçlar9 1.369.387 356.903İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.089.052 190.558İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar280.335 166.345Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.027 3.015.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 22.027 3.015.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 247.675 495.507Kısa Vadeli Karşılıklar421.931 385.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 245.841 209.829Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 176.090 176.090Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM6.779.235 7.142.762TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.779.235 7.142.762UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar256.724 271.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar256.724 271.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 256.724 271.920Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar9 0 600İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar600Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.033.263 1.713.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.033.263 1.713.564Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 5.191.092 6.427.984Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.481.079 8.414.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.260.314 15.556.830ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.071.708 22.555.531Ödenmiş Sermaye30 6.494.694 6.494.694Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 8.163.830 8.163.830Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -13.759.010 -13.759.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.622.970 10.622.970Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.622.970 10.622.970Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 10.763.906 10.763.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -140.936 -140.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler199.928 199.928Yasal Yedekler30 199.928 199.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 10.833.119 8.124.770Net Dönem Karı veya Zararı41 1.516.177 2.708.349Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 17.618.188 16.612.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.689.896 39.168.269TOPLAM KAYNAKLAR55.950.210 54.725.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 10.017.840 4.863.855Satışların Maliyeti31 -9.778.033 -4.281.516TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)239.807 582.339Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)239.807 582.339Genel Yönetim Giderleri33 -1.238.540 -491.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 343.697 139.060Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -447.802 -48.694ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.102.838 181.563Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.529.661 76.174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.426.823 257.737Finansman Gelirleri37 50.826 52.360Finansman Giderleri37 -25.543 -30.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.452.106 279.857Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.069.521 -59.927Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -249.972 -102.775Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.319.493 42.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.521.627 219.930DÖNEM KARI (ZARARI)2.521.627 219.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 1.005.450 83.960Ana Ortaklık Payları41 1.516.177 135.970Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 38.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40 48.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -9.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -9.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 38.828TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.521.627 258.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.005.450 98.913Ana Ortaklık Payları1.516.177 159.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028882BIST