***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:22
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -166.472 199.928 7.789.161 335.609 3.724.928 7.611.188 11.336.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 335.609 -335.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 23.875 135.970 159.845 98.913 258.758
Dönem Karı (Zararı)
30 135.970 135.970 83.960 219.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 23.875 23.875 14.953 38.828
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 -142.597 199.928 8.124.770 135.970 3.884.773 7.710.101 11.594.874
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 8.124.770 2.708.349 22.555.531 16.612.738 39.168.269
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 2.708.349 -2.708.349 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 1.516.177 1.516.177 1.005.450 2.521.627
Dönem Karı (Zararı)
30 1.516.177 1.516.177 1.005.450 2.521.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.494.694 8.163.830 -13.759.010 10.763.906 -140.936 199.928 10.833.119 1.516.177 24.071.708 17.618.188 41.689.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.801.410 -901.614
Dönem Karı (Zararı)
2.521.627 219.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.521.627 219.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.745.593 162.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.587.828 130.846
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
600.319 95.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 600.319 189.967
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -94.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
163.246 -20.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -50.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 12.283
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 304.861 -56.345
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -103.072 35.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.567.325 -42.848
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.529.661 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.529.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.971.116 -1.181.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.633.980 -492.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.633.980 -492.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 248.772 -312.759
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
391.546 -666.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-142.774 353.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.348.650 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.885.898 -531.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.104.999 419.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.104.999 419.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -71.604 29.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.011.884 -344.038
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
898.494 23.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.390 -367.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.992.973 3.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
596.334 46.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Akışları
-4.195.082 -798.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -244.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 638.280 -102.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.550.085 -14.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.555.085 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.555.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.000 -14.944
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.000 -14.944
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-211.288 50.220
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-116.737 50.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -116.737 50.220
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -133.094
Ödenen Faiz
37 -12.283
Alınan Faiz
37 50.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.462.613 -866.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.462.613 -866.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.973.010 1.518.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 510.397 651.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 510.397 1.973.010
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 4.594.305 2.265.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.594.305 2.265.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 157.024 403.546
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.000 403.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.024
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 21.277.810 19.929.160
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.264.061 378.163
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.264.061 378.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 638.280
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 456.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 456.355
ARA TOPLAM
28.803.597 26.043.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.803.597 26.043.700
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 940 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940 3.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
14 26.146.666 27.712.747
Taşıtlar
26.000.168 27.507.213
Mobilya ve Demirbaşlar
146.498 205.534
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 396.439 410.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 58.749 93.646
Diğer Haklar
58.749 93.646
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 543.819 461.218
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.146.613 28.681.399
TOPLAM VARLIKLAR
55.950.210 54.725.099
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.247 384.084
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.247 384.084
Banka Kredileri
47 69.247 384.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
213.296 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 213.296 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
213.296
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
3.703.530 1.701.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.703.530 1.701.603
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 732.142 803.746
Diğer Borçlar
9 1.369.387 356.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.089.052 190.558
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
280.335 166.345
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.027 3.015.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.027 3.015.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 247.675 495.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
421.931 385.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 245.841 209.829
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 176.090 176.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
6.779.235 7.142.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.779.235 7.142.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.724 271.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.724 271.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 256.724 271.920
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
9 0 600
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
600
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.033.263 1.713.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.033.263 1.713.564
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 5.191.092 6.427.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.481.079 8.414.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.260.314 15.556.830
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.071.708 22.555.531
Ödenmiş Sermaye
30 6.494.694 6.494.694
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.163.830 8.163.830
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.622.970 10.622.970
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.622.970 10.622.970
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 10.763.906 10.763.906
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -140.936 -140.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
199.928 199.928
Yasal Yedekler
30 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.833.119 8.124.770
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.516.177 2.708.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 17.618.188 16.612.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.689.896 39.168.269
TOPLAM KAYNAKLAR
55.950.210 54.725.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 10.017.840 4.863.855
Satışların Maliyeti
31 -9.778.033 -4.281.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
239.807 582.339
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
239.807 582.339
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.238.540 -491.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 343.697 139.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -447.802 -48.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.102.838 181.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.529.661 76.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.426.823 257.737
Finansman Gelirleri
37 50.826 52.360
Finansman Giderleri
37 -25.543 -30.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.452.106 279.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.069.521 -59.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -249.972 -102.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.319.493 42.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.521.627 219.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.521.627 219.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 1.005.450 83.960
Ana Ortaklık Payları
41 1.516.177 135.970
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 38.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40 48.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -9.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -9.707
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 38.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.521.627 258.758
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.005.450 98.913
Ana Ortaklık Payları
1.516.177 159.845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028882
BIST