***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.09.2020 15:57
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Cosmos Yatırım Holding A.Ş 2019 Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 18.09.2020
Genel Kurul Tarihi 13.10.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 - 2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,
6 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Cosmos SPK Rapor 12.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Cosmos_31122019_Faaliyet_Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 V E K Â L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 COSMOS GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
- Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13/Ekim/2020 Tarih, Saat:14:00' da, aşağıda yazılı Gündem maddeleri kapsamında, Şirket merkezinin bulunduğu Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Yasal Süre içinde DAVET edilmesine, Toplantının İLANLI yapılmasına, Oy birliği ile Karar verilmiştir.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
2-2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3-2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5-2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,
6-2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
7-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi
9-Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
10-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11-Dilek ve Temenniler, Kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875665
BIST