***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasında Kar Payı sehven seçilmemiş olup gerekli düzeltme yapılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.09.2020Genel Kurul Tarihi 13.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2Gündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5 - 2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,6 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Dilek ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Cosmos SPK Rapor 12.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Cosmos_31122019_Faaliyet_Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 V E K Â L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 COSMOS GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar- Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13/Ekim/2020 Tarih, Saat:14:00' da, aşağıda yazılı Gündem maddeleri kapsamında, Şirket merkezinin bulunduğu Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Yasal Süre içinde DAVET edilmesine, Toplantının İLANLI yapılmasına, Oy birliği ile Karar verilmiştir.COSMOS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ1-Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,2-2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3-2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5-2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,6-2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,7-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması,8-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi9-Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,10-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11-Dilek ve Temenniler, Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875860BIST