***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.09.2020Genel Kurul Tarihi 13.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2Gündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5 - 2019 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması,6 - 2020 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması,7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. VE 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Dilek ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Cosmos SPK Rapor 12.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Cosmos_31122019_Faaliyet_Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 V E K Â L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 COSMOS GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığını yönetim kurulu Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışık'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine sözlü olarak önderdi başka öneri ve teklif olmadığı bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.3- 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.4- Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.6- 2020 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.Gerekli açıklama yapılarak ortaklara Bilgi Verildi.7- 2020 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.8- Yönetim Kurulu Üyelerinin sürelerinin dolması nedeniyle tekrardan Yönetim Kurulu üyeliklerine(26114028150) TC kimlik nolu) Sıtkı Murat Aşık, (Yönetim Kurulu Başkanı)(60676409750) TC kimlik nolu) Mehmet Akçay, (Üye)(36700536808) TC kimlik nolu) Ali Altınışık, (Üye)(29645193144) TC kimlik nolu) Onur Burus, (Üye)(35140358278) TC kimlik nolu) Nükhet Taşdelen (Bağımsız Üye),(44407571978) TC kimlik nolu) Özcan Can (Bağımsız Üye)3 (Üç) yıl süre ile aday gösterildi, müzakere edildi ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurula bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:21'de son verilmiştir.İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 13.10.2020 Beşiktaş/İstanbulHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 COSMOS 13.10.2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İMZALI.pdf - TutanakEK: 2 cosmo hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarGENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881201BIST