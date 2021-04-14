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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2021 16:27



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
5 - 2020 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması
6 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/01/2021 tarih ve 29833736-110.04.04-860 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 COSMOS GENEL KURUL DAVET 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24/Mayıs/2021 Tarih, Saat:14:00' da, aşağıda yazılı Gündem maddeleri kapsamında, Şirket merkezinin bulunduğu Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Yasal Süre içinde DAVET edilmesine, Toplantının İLANLI yapılmasına, Oy birliği ile Karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928093


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