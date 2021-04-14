***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Tarihi 24.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2Gündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5 - 2020 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması6 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26/01/2021 tarih ve 29833736-110.04.04-860 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülerek karara bağlanması9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Dilek ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 COSMOS GENEL KURUL DAVET 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24/Mayıs/2021 Tarih, Saat:14:00' da, aşağıda yazılı Gündem maddeleri kapsamında, Şirket merkezinin bulunduğu Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısına Yasal Süre içinde DAVET edilmesine, Toplantının İLANLI yapılmasına, Oy birliği ile Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928093BIST