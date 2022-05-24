***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 16:02
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
14:162.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,21
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:1616,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2531
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:1617,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1283
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:16973,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,09
|Açılış
|: 973,33
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:16
|DAGHL
|27,06
|4.984.894
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.272.200
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|53.883.920
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.302.625
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.516.028
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|22.825.656
|% -9,96
|
|SELVA
|8,56
|24.174.719
|% -8,94
|
|NUGYO
|5,71
|38.567.219
|% -6,85
|
|FENER
|42,90
|181.332.359
|% -6,54
|
|SEYKM
|7,30
|27.295.547
|% -5,07
|
|SISE
|20,40
|1.864.282.552
|% 2,93
|
|THYAO
|42,12
|1.368.204.941
|% -0,09
|
|GARAN
|14,57
|1.211.395.753
|% -1,61
|
|ASELS
|23,68
|1.099.309.788
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,38
|685.124.368
|% -1,41
|
|SISE
|20,40
|1.864.282.552
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,56
|219.708.465
|% 0,00
|
|GARAN
|14,57
|1.211.395.753
|% -1,61
|
|YKBNK
|4,35
|329.343.886
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|212.117.965
|% 0,28
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2947
|16,3289
|% 1,57
|
|Euro
|17,3819
|17,4249
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3511
|20,4531
|% 1,15
|
|Frank
|16,8840
|16,9857
|% 1,15
|
|Riyal
|4,3413
|4,3630
|% 1,45
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-11,05
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.431
|6.593
|52,95
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|25,61
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|12,81
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|