***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 BeşiktaşGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.5 - 2021 yılı Kar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması6 - 2022 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2022 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının onaylanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin görüşülmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Dilek ve Temenniler, KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL DAVET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Cosmos SPK Rapor 12.2021_HSY.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde 29/04/2022 tarihinde KAP'ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) payın asaleten (1.600.400) payın vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK ve gerekse SPK 'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.GÜNDEM1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Önder Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci'nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini sözlü olarak önerdi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle söz konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.3- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi4-. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.6- 2022 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.7- 2022 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.8- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay' ın yönetim kurulu üyeliğinin kabulüne ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden bu sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat: 14:15'de son verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 cosmos genel kur. top. tutanak.pdf - TutanakEK: 2 COSMOS YATIRIM HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033451BIST