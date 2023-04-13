***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Hesap Dönemi Genel Kurul Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.04.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamalarının onaylanması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve güncellenen "Ücretlendirme Politikası"' hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde güncellenen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince güncellenen Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması.17 - Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.18 - Şirketimizin güncellenmiş "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaya sunulması.19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.20 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.21 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.22 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 COSMOS_2022_BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 COSMOS_2022 Yılı Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun bugün ( 13.04.2023) yapılan toplantısındaŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09.05.2023 Salı günü saat 10:00' da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Trump Tower Rezidans Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Kat:4 Şişli /İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.cosmosholding.com internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137592BIST