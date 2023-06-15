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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2023 16:02
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul Tarihi 14.07.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No:12/B İç Kapı No:161 Esenler /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak, söz konusu devir işleminin SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 3 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 1,00 TL nominal değerli pay için 17,87 TL fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı doğrultusunda sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.' deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 COSMOS_Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 COSMOS_Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün ( 15.06.2023) yapılan toplantısında
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14.07.2023 Cuma günü saat 11:00' de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No:12/B İç Kapı No:161 Esenler /İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Cosmos Yatırım Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Genel Kurul İlanı ekte ve Şirketimizin www.cosmosholding.com internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158984


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