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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2023 16:48
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul Tarihi 14.07.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No:12/B İç Kapı No:161 Esenler /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak, söz konusu devir işleminin SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 3 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 1,00 TL nominal değerli pay için 17,87 TL fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı doğrultusunda sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.' deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 11:00'de, Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No:12/B İç Kapı No:161 Esenler /İstanbul adresinde yapılmıştır.
2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172185


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EDIP 12,98 149.928.905 % 10,00  
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Cumhuriyet 10.970 11.136 -9,00  
Tam 10.611 10.806 23,00  
Yarım 5.306 5.428 11,00  
Çeyrek 2.661 2.714 6,00  
Gümüş.Ons 24,99 25,01 0,13  
Gümüş Gr. 20,95 20,97 0,13  
B. Petrol 80,81 80,81 -0,55  
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