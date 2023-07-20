***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 15.06.2023Genel Kurul Tarihi 14.07.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENLERAdres Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi A Blok No:12/B İç Kapı No:161 Esenler /İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak, söz konusu devir işleminin SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 3 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri için ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 1,00 TL nominal değerli pay için 17,87 TL fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul'a bilgi verilmesi.3 - Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı doğrultusunda sermayesinin %60'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.' deki paylarımızın tamamının Erg Uluslararası Lojistik Nakliyat İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173911BIST