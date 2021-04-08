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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

08.04.2021 18:10



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye arttırım süreç iptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Tahsisli sermaye artırımına ilişkin, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 26.03.2021 tarihli başvurunun Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin 26.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen iznin, 6102 sayılı kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılarak genel kurul onayından geçirilmesi gereği nedeniyle, tahsisli sermaye artırımına ilişkin süreç, genel kurul sonrası tekrardan devam edecektir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925585


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