***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
08.04.2021 18:10
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Tahsisli sermaye arttırım süreç iptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Tahsisli sermaye artırımına ilişkin, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 26.03.2021 tarihli başvurunun Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin 26.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen iznin, 6102 sayılı kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılarak genel kurul onayından geçirilmesi gereği nedeniyle, tahsisli sermaye artırımına ilişkin süreç, genel kurul sonrası tekrardan devam edecektir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925585
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,13
|Açılış
|: 459,44
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1295
|8,1374
|% -0,11
|
|Euro
|9,7033
|9,7152
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1474
|11,2034
|% -0,13
|
|Frank
|8,7737
|8,8265
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1631
|2,1740
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|17,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
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17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de