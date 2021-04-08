***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Tahsisli sermaye arttırım süreç iptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniTahsisli sermaye artırımına ilişkin, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 26.03.2021 tarihli başvurunun Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin 26.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen iznin, 6102 sayılı kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılarak genel kurul onayından geçirilmesi gereği nedeniyle, tahsisli sermaye artırımına ilişkin süreç, genel kurul sonrası tekrardan devam edecektir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925585BIST