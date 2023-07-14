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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

14.07.2023 16:52
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
14.07.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp, ilgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmadığından, ayrılma hakkı süreci sona ermiştir
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172201


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