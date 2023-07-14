***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
14.07.2023 16:52
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
14.07.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp, ilgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmadığından, ayrılma hakkı süreci sona ermiştir
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172201
BIST
'
16:536.422
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 54,07
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5326,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1508
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5329,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1691
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:531.648,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.648,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:52
|TUKAS
|6,49
|344.393.960
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.013.198
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.065.212
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.771.746
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|89.267.554
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.415.152
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|141.984.328
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.285.692
|% -9,98
|
|THYAO
|211,70
|6.863.814.262
|% 1,05
|
|ASELS
|69,95
|6.220.212.091
|% 2,87
|
|SISE
|48,64
|4.225.290.044
|% 1,54
|
|ASTOR
|81,95
|3.312.112.923
|% -1,56
|
|AKBNK
|24,66
|3.302.095.543
|% 0,90
|
|YKBNK
|13,93
|2.595.859.685
|% -2,38
|
|ISCTR
|14,56
|2.676.919.203
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,26
|1.407.899.044
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,87
|414.719.473
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,66
|3.302.095.543
|% 0,90
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1651
|26,1706
|% 0,58
|
|Euro
|29,3585
|29,3651
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2209
|34,3925
|% 0,34
|
|Frank
|30,2524
|30,4347
|% 0,17
|
|Riyal
|6,9515
|6,9864
|% 0,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-7,55
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.975
|11.141
|-4,00
|
|Tam
|10.627
|10.822
|39,00
|
|Yarım
|5.313
|5.436
|19,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,19
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|-0,47
|