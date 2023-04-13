***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.cosmosholding.com) yayımlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137565BIST