***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0 0B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarımızda 155.894,14 TL elde edilen karın, geçmiş yıllar zararında yer alan 2.934.789,28 Tl den mahsup edilmesi nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928099BIST