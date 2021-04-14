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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2021 16:33



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBUYO00014 0 0
B Grubu, COSMO, TRABUMYO91Q2 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlarımızda 155.894,14 TL elde edilen karın, geçmiş yıllar zararında yer alan 2.934.789,28 Tl den mahsup edilmesi nedeniyle 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmayacağı hususunun Genel Kurul'a önerilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 COSMOS KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928099


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