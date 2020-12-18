***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2020 13:43
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2020 yılı sonunda bitmiş olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin Sermaye Piyasası Kurulunca 2016-2020 yılları arası için verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893822
BIST
16:331.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:337,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6468
16:339,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0762
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3765
16:33465,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,66
|Açılış
|: 465,11
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AKCNS
|16,85
|103.340.631
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|36.983.404
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.039.333
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.611.486
|% 9,97
|
|BRYAT
|460,40
|54.769.895
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|18.852.335
|% -9,98
|
|KARTN
|3.007,80
|514.968.616
|% -9,96
|
|THYAO
|13,03
|1.968.988.878
|% 0,15
|
|PGSUS
|74,70
|1.270.574.675
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.366.244
|% 2,80
|
|GARAN
|9,84
|961.709.986
|% 0,72
|
|TCELL
|16,24
|939.741.932
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.366.244
|% 2,80
|
|TSKB
|1,77
|891.264.808
|% 5,36
|
|ISGYO
|2,46
|520.596.930
|% 7,42
|
|ODAS
|4,00
|653.882.256
|% 1,78
|
|GSDHO
|2,45
|392.431.503
|% 4,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6523
|7,6571
|% -0,59
|
|Euro
|9,3744
|9,3816
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3225
|10,3742
|% -0,87
|
|Frank
|8,6301
|8,6821
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,49
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|2,55
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-34,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-33,79
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,35
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,18
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|-0,06
|
Seans Raporu
16:33
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TSKB, EKGYO
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 88 artarak (% 0.63 ) 1, 267
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