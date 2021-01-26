***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.01.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2020 yılı sonunda bitmiş olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin Sermaye Piyasası Kurulunca 2016-2020 yılları arası için verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Cosmos Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904475BIST