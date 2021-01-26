***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.01.2021 17:41
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2020 yılı sonunda bitmiş olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin Sermaye Piyasası Kurulunca 2016-2020 yılları arası için verilen Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Cosmos Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904475
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0211
En Düşük
8,9163
18:05437,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,30
|Açılış
|: 437,49
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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444,16
En Düşük
436,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3491
|7,3539
|% -0,68
|
|Euro
|8,9405
|8,9484
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0551
|10,1055
|% -0,36
|
|Frank
|8,2399
|8,2895
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,58
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,13
|