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***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2021 12:52



***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tescil

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.06.2021

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı.
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı 24/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup 01/06/2021 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Cosmos Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940091


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