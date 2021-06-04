***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 12:52
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tescil
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.06.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı.
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı 24/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup 01/06/2021 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Cosmos Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940091
BIST
14:111.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:118,6925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:1110,5357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:11522,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,00
|Açılış
|: 522,44
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:10
|DOBUR
|13,90
|2.462.909
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|999.372
|% 9,96
|
|EPLAS
|33,02
|10.571.977
|% 8,76
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|326.224.231
|% 7,79
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|KARSN
|3,82
|438.110.270
|% -9,26
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|THYAO
|13,94
|487.375.015
|% -0,36
|
|KARSN
|3,82
|438.110.270
|% -9,26
|
|PETKM
|6,37
|404.980.470
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,70
|390.789.029
|% 1,34
|
|KOZAA
|16,41
|387.375.136
|% 4,86
|
|KARSN
|3,82
|438.110.270
|% -9,26
|
|BOBET
|4,15
|326.224.231
|% 7,79
|
|PETKM
|6,37
|404.980.470
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,19
|132.689.931
|% -0,45
|
|GARAN
|8,06
|369.516.059
|% 0,25
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6911
|8,6925
|% -0,11
|
|Euro
|10,5309
|10,5357
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2262
|12,2876
|% -0,10
|
|Frank
|9,5622
|9,6198
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% -0,19
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|