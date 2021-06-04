***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TescilYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.06.2021Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavan izninin 2021-2025 yılları arası için (5 yıl) uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru 21/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştı.Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı 24/05/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup 01/06/2021 tarihinde Ticaret Sicilde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Cosmos Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940091BIST