***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2020 09:22
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22/10/2020 tarih ve BİAŞ-2-4309 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883506
BIST
13:371.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:378,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:379,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0828
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:37492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,47
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.471.404
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.127.607
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.298.735.949
|% 2,20
|
|FENER
|39,22
|513.764.605
|% 3,32
|
|SISE
|6,63
|451.142.015
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,49
|417.549.019
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,89
|373.659.943
|% 1,07
|
|TSKB
|1,86
|1.298.735.949
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,89
|373.659.943
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.315.723
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,49
|417.549.019
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,18
|214.158.634
|% -1,80
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0559
|8,0608
|% 1,18
|
|Euro
|9,5246
|9,5320
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4873
|10,5398
|% 1,20
|
|Frank
|8,8453
|8,8986
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1409
|2,1517
|% 1,09
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,95
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,21
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,06
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|-0,75
|