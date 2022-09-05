***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.09.2022 17:35
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11048 sayılı yazısına istinaden,Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060219
BIST
17:213.355
En Yüksek
|Değişim
|: 4,11%
|| 132,40
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2118,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2118,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:211.002,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.002,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:21
|KRDMD
|12,88
|2.738.262.948
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.582.682
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.318.289
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.828.675.560
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.245.845
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.722.654
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,10
|77.175.234
|% -8,64
|
|MOBTL
|2,28
|208.349.402
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,40
|105.284.970
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,16
|10.314.079.992
|% 4,48
|
|THYAO
|75,70
|8.739.984.569
|% 5,43
|
|EREGL
|30,90
|7.673.814.654
|% 9,65
|
|GARAN
|25,32
|6.567.254.157
|% 3,86
|
|AKBNK
|14,21
|6.350.419.290
|% 9,06
|
|YKBNK
|8,16
|10.314.079.992
|% 4,48
|
|EKGYO
|4,38
|4.390.450.931
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,21
|6.350.419.290
|% 9,06
|
|ISCTR
|9,57
|4.043.766.902
|% 8,26
|
|GARAN
|25,32
|6.567.254.157
|% 3,86
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2183
|18,2283
|% 0,16
|
|Euro
|18,1010
|18,1109
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9126
|21,0174
|% 0,11
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,14
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|3,70
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:35ISCTR
Yüzde 8.03 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 104, 026 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, GUBRF, TUPRS
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 2 artarak (% 4.55 ) 2, 994
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, ICBCT, PETUN, KRDMB, VAKBN, HALKB, VKING, TSKB, BRMEN, KRDMA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, DOGUB