***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13882 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk. konulu yazısına istinaden,Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091322BIST