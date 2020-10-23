***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 09:07
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22/10/2020 tarih ve BİAŞ-2-4309 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883161
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
0
En Düşük
0
18:057,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
18:059,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
18:05486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|6,25
|124.059.327
|% 3,09
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,60
|43.191.221
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|MEGAP
|12,28
|24.868.006
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,37
|72.888.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,56
|503.618.493
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% 0,00
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% 0,00
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9436
|7,9486
|% 0,14
|
|Euro
|9,3741
|9,3818
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3406
|10,3925
|% -0,15
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% 0,00
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,45
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 23, 219.00 milyon TL de
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17:57INFO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 557 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
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17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem