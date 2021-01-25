***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş. Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firmadan 22.01.2021 günü gelen stratejik işbirliği ve ortaklık teklifi görüşmelerine başlamak üzere 25.01.2021 günü Yönetim Kurulu Kararı almıştır. Olası ortaklığın amacı yurtiçi ve yurtdışında petrol akaryakıt, jet gazı taşıma ve dağıtımı başta olmak üzere filo yatırımı ve uluslararası petrol ve petrol türevlerinin ticareti konularını kapsamaktadır. Yönetim Kurulu kararınca yapılacak görüşmelerde Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş.'ni Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Ali Altınışık temsil edecektir. Gelişmeler ile ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904081BIST