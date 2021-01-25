***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 09:29
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş. Almanya'da yerleşik Uluslararası bir firmadan 22.01.2021 günü gelen stratejik işbirliği ve ortaklık teklifi görüşmelerine başlamak üzere 25.01.2021 günü Yönetim Kurulu Kararı almıştır. Olası ortaklığın amacı yurtiçi ve yurtdışında petrol akaryakıt, jet gazı taşıma ve dağıtımı başta olmak üzere filo yatırımı ve uluslararası petrol ve petrol türevlerinin ticareti konularını kapsamaktadır. Yönetim Kurulu kararınca yapılacak görüşmelerde Enerji Ofisi Akaryakıt Paz.ve Dağ. A.Ş.'ni Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Ali Altınışık temsil edecektir. Gelişmeler ile ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904081
BIST
10:511.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,53
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:517,3668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:518,9771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0457
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:51438,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MAALT
|231,10
|2.234.968
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.534.318
|% 9,99
|
|DEVA
|28,88
|91.354.878
|% 9,98
|
|OZRDN
|11,86
|5.518.124
|% -7,85
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,47
|66.465.252
|% -4,69
|
|INTEM
|66,70
|8.129.652
|% -4,03
|
|MGROS
|45,78
|193.907.931
|% -3,94
|
|KOZAL
|118,20
|346.171.697
|% 3,32
|
|KARSN
|4,86
|308.918.351
|% 2,75
|
|TSKB
|2,05
|281.876.902
|% 0,99
|
|PETKM
|5,21
|217.842.010
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,88
|211.299.479
|% -0,58
|
|TSKB
|2,05
|281.876.902
|% 0,99
|
|KARSN
|4,86
|308.918.351
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,49
|161.206.235
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,51
|70.365.802
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|217.842.010
|% 1,76
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3668
|% -0,59
|
|Euro
|8,9721
|8,9771
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0724
|10,1229
|% -0,35
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,58
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,60
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|0,23
|