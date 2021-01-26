***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 12:50
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız ENERJİ Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile 28.Ocak.2021 günü stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmelerine başlayacaktır. Ortaklık oranının çerçevesi görüşmelerin seyrine göre netleştiğinde Özel Durumlar Tebliği nin 24. maddesi kapsamında ivedilikle KAP açıklaması yapılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904399
BIST
14:151.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:157,3594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0452
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3528
14:158,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0609
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9275
14:15438,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,95
|Açılış
|: 438,84
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
438,44
BIST En Aktif Hisseler14:15
|MAALT
|254,20
|40.927.104
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.804.152
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.268.770
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|BASCM
|19,72
|1.320.670
|% 9,98
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.840.172
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,51
|1.397.887.702
|% 1,62
|
|GARAN
|9,65
|1.224.292.555
|% 1,15
|
|KOZAL
|120,90
|963.873.888
|% -0,41
|
|KARSN
|5,43
|773.210.841
|% 4,42
|
|KRDMD
|6,89
|585.848.903
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,51
|1.397.887.702
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|484.711.050
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|365.886.946
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,53
|332.301.886
|% -2,55
|
|TEKTU
|2,48
|381.277.092
|% 3,77
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3552
|7,3594
|% -0,61
|
|Euro
|8,9331
|8,9389
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,0409
|10,0913
|% -0,50
|
|Frank
|8,2582
|8,3080
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9598
|1,9697
|% -0,40
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-4,57
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.896
|2.969
|-26,10
|
|Yarım
|1.400
|1.436
|-12,63
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,30
|