***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız ENERJİ Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile 28.Ocak.2021 günü stratejik işbirliği ve ortaklık görüşmelerine başlayacaktır. Ortaklık oranının çerçevesi görüşmelerin seyrine göre netleştiğinde Özel Durumlar Tebliği nin 24. maddesi kapsamında ivedilikle KAP açıklaması yapılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904399BIST